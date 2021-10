अयोध्या पहुंचे केजरीवाल ने की श्रीराम से प्रार्थना - भारतवर्ष जल्द ही दुनिया का नंबर वन देश बने

नोएडा. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यानी सोमवार को रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे और शाम को मां सरयू नदी की आरती में शामिल हुए. कल सुबह हनुमान जी और रामलला के दर्शन करने जाएंगे.

इस दौरान ‘आप’ संयोजक आरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं प्रभु श्रीराम से प्रार्थना करता हूं कि मेरा भारतवर्ष जल्द ही दुनिया का नंबर वन देश बने. साथ ही, प्रभु श्रीराम और मां सरयू नदी से दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारतवर्ष के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं. ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हमारे देश को अभी तक दुनिया का नंबर वन देश होना चाहिए था, लेकिन आज हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा और भिन्न-भिन्न समस्याएं हैं. अगर हम 130 करोड़ लोग एक परिवार की तरह मिलकर अपने बीच की सभी दीवारों और भेदभाव को गिराकर काम करें, तो भारतवर्ष को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, यह हो सकता है. दिल्ली में हमने कई चीजों में संभव करके दिखाया है. आज दिल्ली में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पानी और बिजली सब बहुत अच्छा हो गया है.

साधु-संतों को अंग वस्त्र

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को अयोध्या में मां सरयू नदी की आरती में शामिल हुए. इस दौरान ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधि विधान के साथ मां सरयू नदी की आरती की. धर्मदास महाराज की अध्यक्षता में पूरी आरती संपन्न हुई. यह आरती करीब आधे घंटे तक चली. ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मां सरयू से दिल्ली समेत देश भर के लोगों की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की. अखिल भारतीय पंच निर्वाणी अखाड़ा ने ‘आप’ संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भगवान राम का अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया. साथ ही, सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी वहां मौजूद साधु-संतों को अंग वस्त्र भेंट किया. इस मौके पर राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश ‘आप’ प्रभारी संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह समेत आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

देखें आरती करते सीएम अरविंद केजरीवाल को

#WATCH | Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal performs ‘aarti’ at Sarayu Ghat in Ayodhya. pic.twitter.com/Clp6JPCM16

— ANI UP (@ANINewsUP) October 25, 2021