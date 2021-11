Bareilly: विकलांग नाबालिग को पुलिस जवानों ने लाठी से पीटा, जख्मी किशोर अस्पताल में भर्ती

नोएडा. बरेली में यूपी पुलिस के दो जवानों ने फिर अपना रंग दिखाया है. इन दोनों ने एक अपाहिज किशोर को इस बुरी तरह पीटा है कि वह अस्पताल में भर्ती है. इस मामले में पुलिसिया पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.

सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक किशोर अपने रास्ते जा रहा है, तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो पुलिसवाले आते दिखते हैं. इन दोनों में से किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखी है. मोटरसाइकिल चला रहे पुलिसवाले ने आगे जा रहे किशोर को पहले लात से मारा. फिर मोटरसाइकिल रोकी और तबतक पीछे बैठे पुलिसवाले ने उतरकर किशोर की बाईं बांह पकड़ ली. इस बीच बाइक खड़ी कर पुलिसवाले ने लाठी निकाल ली और किशोर की दनादन पिटाई करने लगा.

अस्पताल में एडमिट इस किशोर ने अपने बयान में बताया है कि पुलिसवाले इससे पैसा मांग रहे थे. वे इस किशोर से कह रहे थे कि वह गैरकानूनी धंधा करता है. पुलिस की इस पिटाई से जख्मी किशोर अस्पताल के बेड पर फूट-फूट कर रो रहा था.

देखें पुलिसया हरकत और किशोर का बयान

Statement of the victim who broke into tears while narrating his ordeal. pic.twitter.com/5XnNuJy0jc

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 11, 2021