Noida Twin Tower Blast: ट्विन टावर ढहाए जाने से पहले लावारिस कुत्तों पर नजर, अब तक 40 रेस्क्यू

नोएडा. नोएडा में सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को अब से कुछ मिनट बाद ढहा दिया जाएगा. दोपहर 2.30 बजे विस्फोट किया जाएगा, जिससे बिल्डिंग एक झटके ध्वस्त हो जाएगा. उधर, नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर ढहाए जाने से पहले अदालत के आदेश पर कम से कम 40 लावारिस कुत्तों को रविवार को अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया. एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) ने अधिकारियों से क्षेत्र में पक्षियों को बचाने के लिए, ट्विन टावरों को तोड़े जाने से ठीक पहले एक ‘डमी’ विस्फोट या झूठमूठ की गोलीबारी करने का अनुरोध किया है. ‘हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स’, ‘फ्रेंडिकोज’, ‘सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स’ (एसपीसीए) और ‘हैप्पी टेल्स फाउंडेशन’ सहित कई गैर सरकारी संगठनों ने आवारा कुत्तों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने के लिए काम किया है.

जबकि 560 पुलिस कर्मी, रिजर्व फोर्स के 100 लोग, 4 क्विक रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ टीम तैनात है. ट्रैफिक डायवर्जन प्वाइंट एक्टिव है. ब्लास्ट से ठीक पहले दोपहर करीब 2.15 बजे एक्सप्रेस-वे को बंद किया जाएगा. ब्लास्ट के आधे घंटे बाद ही धूल जमने के बाद इसे खोल दिया जाएगा. इंस्टेंट कमांड सेंटर में 7 सीसीटीवी कैमरे हैं. ट्रैफिक एक्सपर्ट हमारे साथ यहां सभी कंजेशन प्वाइंट्स पर नजर रख रहे हैं.

बता दें कि नोएडा में ट्विन टावर गिराने को लेकर जिस कंपनी को ये टास्क मिला है, उसने पहले भी कई बल्डिंग गिराई है. इस कंपनी ने अफ्रीका, दुबई, कोच्चि में बिल्डिंग गिराई है. कंपनी का नाम है Jet demolition है. गौरतलब है कि दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची 100 मीटर की इन इमारतों को गिराने के लिए 37,00 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा.

UP | A combined force of NGOs is working to rescue dogs at the last moment before the #SupertechTwinTowers demolition today

We have today saved almost 30-35 dogs, we’re working on getting out each & every one of them: NGO member pic.twitter.com/fdm1Qt2wJi

