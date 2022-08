ट्विन टावर विस्फोट: नोएडा के Joint CP लव कुमार बोले- आस-पास की बिल्डिंग पूरी तरह सुरक्षित

नोएडा. लम्बे इंतेजार के बाद आखिरकार नोएडा का ट्विन टावर धराशायी हो चुका है. 2ः30 बजे कुछ ही सेंकेड्स में यह इमारत कदमों में आ गई. इमारत गिरने के बाद से सभी के दिमाग में यही सवाल था कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ? इस पर जॉइंट कमीश्नर लॉ एंड ऑर्डर लव कुमार ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि विस्फोट के बाद आस-पास की इमारतें बिल्कुल सुरक्षित हैं और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है. अब स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा.

उधर, इमारत गिरने के बाद नोएडा पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने कहा कि पूरे काम प्लान के मुताबिक हुआ है. उन्होंने कहा कि पूरे प्लान के साथ काम किया गया और टावर को जमींदोज किया गया. आलोक सिंह के मुताबिक, सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम थे जिस कारण से सब कुछ सही से हुआ.

Noida, UP | Largely exercise was executed as per plan, expert teams are on spot. Assessment is being done as of now. Only experts can ascertain post-demolition situation. We’re going to site to assess the remnants & left-over explosives if at all they’re left there: Noida CP https://t.co/9sCiWqAROX pic.twitter.com/b8rcCog44W

— ANI (@ANI) August 28, 2022