नोएडा का पीपली लाइव मूमेंट: ट्विन टावर्स के धड़ाम होने से पहले सोशल मीडिया पर PICS की बाढ़

नोएडा : आज दोपहर 2.30 बजे नोएडा के ट्विन टावरों को गिराए (Twin Tower Demolition) जाने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुलजार हैं. यह घटना ऐतिहासिक मानी जा रही, क्योंकि यह हिंदुस्‍तान का अब तक का सबसे लंबा विध्वंस है. रियल स्‍टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से बनाई गई इन दो इमारतों में से एक 103 मीटर ऊंची, जबकि दूसरी 97 मीटर ऊंची है. दोनों इमारतें महज 9 सेकेंड में धमाके के साथ ढह जाएंगी. जहां एक रात पहले से यह इलाका सेल्फी स्पॉट में तब्दील होता दिख रहा था, वहीं आज उल्टी गिनती शुरू होते ही लोगों ने अपने घरों से दिखाई देने वाले ट्विन टावरों की तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दिया है.

देखें किस तरह ट्विन टावर की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्‍ट कर रहे हैं लोग…

Noida Twin Tower Demolition LIVE UPDATES

Supertech twin towers, Noida ahead of their demolition. The stage is all set for the “waterfall implosion”..the iconic towers will be brought down exactly at 2:30pm today. I will be in my balcony to witness the mega fall #SupertechTwinTowersDemolition pic.twitter.com/VP6W2c2BPr — Nimisha (@Nimisha_kum) August 28, 2022

People are calling up their noida friends to book Balcony Seat who live in high rise buildings from where twin towers are visible to see the demolition live. #TwinTowers #NoidaTwinTower — Mudit 🇮🇳 (@MuditHastir) August 27, 2022

One last shot before it all goes up in dust#TwinTowers #SuperDemolition pic.twitter.com/NOxCKUmXdX — Rajesh Mahapatra | ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର (@rajeshmahapatra) August 28, 2022

ट्विन टावरों को गिराने के लिए हरियाणा के पलवल से लाए गए करीब 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा. यह डायनामाइट, इमल्शन और प्लास्टिक विस्फोटकों का मिश्रण है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मामले पर अपनी-अपनी अलग राय रखी है.

दोनों टावरों की ओर जाने वाली सभी सड़कों को आज डायवर्ट किया गया है, जबकि यातायात कर्मियों सहित करीब 600 पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था की ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा. इस बीच, 5,000 निवासियों की निकासी पूरी करा दी गई है. आसपास की रिहायश के अधिकांश निवासी पहले ही अपने घरों को लॉक कर बाहर जा चुके हैं.

नोएडा प्राधिकरण ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है जो इमारत गिरने के बाद किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए शिकायत दर्ज करेगा. नियंत्रण कक्ष ने 28 अगस्त को सुबह 6:00 बजे से काम करना शुरू कर दिया और 30 अगस्त तक 24 घंटे चालू रहेगा. इन नंबरों पर सूचना/शिकायत दर्ज की जा सकती है- 0120-2425301, 0120-2425302, 0120-2425025 11. प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों का प्रवेश/आवागमन शाम 5.00 बजे के बाद ही संभव होगा.

Tags: Noida news, Supertech twin tower