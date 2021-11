महोबा में पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा, कहा - माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलने पर लोग हाय-तौबा मचा रहे

धानोएडा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीन दिवसीय यूपी का दौरा शुरू हो चुका है. पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक, प्रधानमंत्री को बुंदेलखंड से महोबा और झांसी जाना तय था. फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलिकाप्टर से महोबा पहुंच चुके हैं. यहां 6250 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन के बाद वे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने लंबे समय तक दिल्ली और यूपी पर शासन किया, उन्होंने इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी. यह कोई रहस्य नहीं है कि कैसे इस क्षेत्र के जंगलों और संसाधनों को माफिया को सौंप दिया गया. अब जब इन माफिया के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं. ये लोग कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं हैं.

महोबा में पीएम नरेंद्र मोदी को सुनें

#WATCH Those who ruled Delhi &UP for a long time left no stone unturned to ruin this region. It’s no secret how jungles &resources of this region were handed over to mafias. Now that bulldozer is being used against these mafias, some people are making hue & cry: PM Modi in Mahoba pic.twitter.com/8L4RyiEpgr

— ANI UP (@ANINewsUP) November 19, 2021