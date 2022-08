Noida Twin Tower Demolition: ट्विन टॉवर को गिराने से पहले लगाई गई स्पेशल डस्ट मशीनें, जानें असल वजह

नोएडा. सुपरटेक की जुड़वा टॉवर के ध्‍वस्‍तीकरण की उल्‍टी गिनती शुरू हो चुकी है. सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने से पहले खास इंतजाम किए गए हैं, इस बीच प्रदूषण लेवल को मापने के लिए स्पेशल डस्ट मशीनें लगाई गई है. वहीं हर स्तर पर निगरानी के लिए अधिकारी और ध्वस्तीकरण करने वाली कंपनी के अधिकारी पूरी योजना के तहत काम कर रहे हैं. ध्वस्तीकरण के बाद होने वाले प्रदूषण की निगरानी के लिए अधिकारियों ने खास तरह की मशीनें लगाई हैं. इनसे प्रदूषण के स्तर को जांचा जाएगा. वहीं मलबे और डस्ट को काबू करने लिए अलग-अलग स्थानों पर फॉग गन भी लगाई गई हैं.

पॉल्यूशन बोर्ड के क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार ने दावा किया कि 24 घंटे पॉल्यूशन मॉनिटर किया जाएगा. इसके लिए 6 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग मशीन लगा दी गई हैं. टॉवर ध्वस्त होने के बाद करीब 30 मिनट तक धूल को जमीनी सतह पर बैठने में वक्त लगेगा.

