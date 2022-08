ट्विन टावर गिराए जाने पर यूपी BJP अध्यक्ष बोले- अवैध निर्माण के जरिए संपत्ति बनने वालों के लिए सबक

नोएडा/ लखनऊ. नोएडा के ट्विन टावर को रविवार को गिरा दिया गया. 3700 किलोग्राम विस्फोटकों की सहायता से इंजीनियरों ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है. ट्विन टावर को ध्वस्त किए जाने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी (Bhupendra Chaudhary) की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की इमारत आज ढह गई. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी ने कहा, ‘भ्रष्टाचार की इमारत आज ढह गई. जिन लोगों ने अवैध निर्माण के जरिए संपत्ति बनाई है उन्हें यह सबक लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी.’

बता दें कि ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विस्फोटक से उड़ा दिया गया. पिछले 10 साल से लोग इस अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे थे. बिल्डिंग गिराने का विषय आज पूरे देश में चर्चा का विषय रहा क्योंकि यह अब तक का अनोखा ब्लास्ट था जिसमें आसपास मौजूद इमारतों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जैसा प्लान किया गया था ठीक उसी अनुरूप ट्विन टावर महज नौ सेकेंड के अंदर जमींदोज हो गया.

Building of corruption has collapsed today. People who have amassed property through illegal construction should learn a lesson that govt will take strict action against all, on the orders of the Supreme Court: Bhupendra Chaudhary , UP BJP Chief, on twin tower demolition pic.twitter.com/1nFdZdWGQE

