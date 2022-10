Noida: कुत्ते के हमले में मासूम की मौत पर लोगों में आक्रोश, सड़क जाम के बाद अब निकाला कैंडल मार्च

नोएडा: नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में आवारा कुत्तों के हमले में जान गंवाने वाले 7 महीने के मासूम की घटना को लेकर दुख के साथ-साथ लोगों में आक्रोश भी दिख रहा है. कुत्ते के हमले में बच्चे की मौत को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश इस कदर है कि वे सड़क जाम करने से लेकर कैंडल मार्च निकाल कर अपना विरोध जता रहे हैं. इस घटना के बाद सोसाइटी के लोग आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए नोएडा अथॉरिटी से लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं. इस बीच सोसाइटी के लोगों ने बुधवार की देर शाम कुत्ते के हमले में बच्चे की मौत के विरोध में कैंडल मार्च निकाला.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कुत्ते के हमले में बच्चे की मौत से सोसाइटी के निवासी आहत हैं. आवारा कुत्तों से उन्हें भी अब खतरा महसूस होने लगा है. यही वजह है कि प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बुधवार की देर शाम बच्चे की मौत से गमगीन सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और कैंडल मार्च निकाला. इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. इनकी मांग है कि आवारा कुत्तों से उनकी सोसाइटी को सेफ किया जाए. बता दें कि बीते दिनों नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 100 स्थित एक सोसाइटी में कुत्तों के हमले से घायल सात महीने के बच्चे की सोमवार देर रात को उपचार के दौरान मौत हो गई थी.

