यूपी में फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो यूपी रेरा 3183 प्रोजेक्ट की आपको ऐसे देगा जानकारी

नोएडा. यूपी में फ्लैट (Flat in UP) खरीद रहे या खरीदने का प्लान बनाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. ऐसे फ्लैट खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाने और वक्त से फ्लैट मिल जाए इसके लिए उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने एक बड़ी पहल शुरू की है. मौजूदा वक्त में यूपी में तीन हजार से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं. रेरा ने सभी बिल्डर्स (Builders) को सूचित करते हुए प्रोजेक्ट के बारे में एक-एक जानकारी मांगी है. यह जानकारी रेरा अपनी बेवसाइट पर जारी करेगा. जहां से फ्लैट खरीदार अपने फ्लैट से संबंधित सभी तरह की जानकारी हासिल कर सकेंगे. गौरतलब रहे एनसीआर के शहर नोएडा-ग्रेटर नोएडा (Noida-Greater Noida) और गाजियाबाद (Ghaziabad) में लाखों लोग फ्लैट खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं.

प्रोजेक्ट के बारे में फ्लैट खरीदार को मिलेगी यह जानकारी

यूपी रेरा ने बिल्डर्स से 3183 प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल रिपोर्ट मांगी है. यह रिपोर्ट मिलते ही इसे यूपी रेरा की बेवसाइट पर जारी कर दिया जाएगा. इस रिपोर्ट में फ्लैट खरीदार को प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डर का नाम, प्रोजेक्ट की कैटेगिरी, संबंधित अथॉरिटी का नाम, प्रोजेक्ट शुरू और पूरा होने की वास्तविक तिथि, स्वीकृत प्लान का वक्त, प्रोजेक्ट पूरा करने की संशोधित तारीख क्या है.

इतना ही नहीं कुल टावर और ब्लॉक, कुल यूनिट, बनकर तैयार टावर और यूनिट, पिछली तिमाही प्रगति रिपोर्ट, रिपोर्ट नहीं देने पर लगा जुर्माना, कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की तारीख, खरीदारों की शिकायत, यूपी रेरा के रिफंड, कितने खरीदारों को कब्जा दिया, कितने फ्लैट तैयार हैं, कितने बाकी और कब्जा देने के आदेश समेत और भी कई बिंदुओं पर जानकारी मिल सकेगी.

कालिंदी कुंज से हिंडन नदी तक बनेगा एक नया एक्सप्रेसवे, जानें प्लान

ऐसे होती है फ्लैट खरीदार संग धोखाधड़ी

नोएडा एस्टेट फ्लैट ओनर्स मेन एसोसिएशन (नेफोमा) अध्यक्ष अन्नू खान का कहना है, “नोएडा-ग्रेटर नोएडा में किसी भी बिल्डर को प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद संबंधित अथॉरिटी कम्पलीशन सर्टिफिकेट देती है. यह सर्टिफिकेट तब मिलता है जब बिल्डर अथॉरिटी का सभी तरह का बकाया जमा करा देता है. इसके बाद ही बिल्डर खरीदार को फ्लैट की रजिस्ट्री कर सकता है.

लेकिन एनसीआर के इन शहरों में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां बिल्डर ने फ्लैट खरीदार को कब्जा तो दे दिया, लेकिन 10-12 साल बीत जाने के बाद अभी तक रजिस्ट्री नहीं की है. क्योंकि बिल्डर ने अथॉरिटी में अपना बकाया जमा नहीं कराया है. लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसे मामलों पर सभी संबंधित लोग खामोश रहते हैं. अकेले नोएडा-ग्रेटर नोएडा में ऐसे पीड़ित फ्लैट बायर्स की संख्या करीब 1.25 लाख है.”

Tags: Delhi-ncr, Fraud, Own flat, UP RERA