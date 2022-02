नोएडा. वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव के कारण यूपी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद (UP Weather Update) में मौसम का मिजाज बदल गया है. इस वक्‍त कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्‍की बारिश हो रही है. इसके साथ देश की राजधानी दिल्‍ली के कई हिस्‍सों में बूंदबादी शुरू हो गयी है. यही नहीं, हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी हल्‍की बारिश हो रही है. जबकि मौसम का मिजाज बदलने से दिल्‍ली-एनसीआर में शनिवार को दिन में हल्की ठंड महसूस होगी. हालांकि रविवार से मौसम साफ हो जाएगा.

इससे पहले भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्‍ली के कई हिस्‍सों के साथ हरियाणा के मानेसर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, यूपी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अलर्ट जारी किया था. वहीं, दिन में मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में और अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश और गरज के साथ बारिश जारी रहेगी. बता दें कि इस मौसम में बारिश और ओलावृष्टि से सब्जियों के साथ गेहूं की फसलों को व्‍यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचने की आशंका है. आम के पेड़ों में बौर भी निकलने शुरू हो गए हैं. इसके लिए भी यह मौसम नुकसानदायक हो सकता है.

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Feroz Shah Road pic.twitter.com/q4EfYV8LJ8

— ANI (@ANI) February 25, 2022