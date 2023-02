Women Premier League: ऑक्शन में ग्रेटर नोएडा की पार्शवी, वर्ल्ड कप में छा गई थी यह खिलाड़ी, जानें बेस प्राइस

रिपोर्ट- आदित्य कुमार

नोएडा. देश में पहली बार होने जा रही वीमन प्रीमियर लीग (WPL 2023) में ग्रेटर नोएडा की बेटी पार्शवी चोपड़ा (16 वर्ष) भी अपने खेल का हुनर दिखाती नजर आएंगी. बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) ने पार्शवी को ऑक्शन लिस्ट में शामिल किया है. इस टी-20 लीग का पहला मैच 4 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा. वहीं, खिलाड़ियों का ऑक्शन 13 फरवरी को मुंबई में होने वाला है.

बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) ने खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है. बीसीसीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 1525 खिलाड़ी ऑक्शन के लिए रजिस्टर हुए थे. इनमें में 409 खिलाड़ियों की लिस्ट बोर्ड ने जारी की थी. पार्शवी को उस लिस्ट में शामिल किया गया है. हाल में अंडर-19 विश्व कप में पार्शवी ने 11 विकेट लिये थे. माना जा रहा है कि उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए ही उन्हें यह मौका मिला. भारत के अंडर-19 विश्व कप में जीतने में पार्शवी की भूमिका भी रही.

दस लाख रुपये बेस प्राइस

बीसीसीआई की तरफ से जारी लिस्ट में 246 भारतीय और 163 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. पार्शवी का बेस प्राइस दस लाख है और उसे ऑलराउंडर श्रेणी में रखा गया है. उल्लेखनीय है कि पहली बार हो रही वीमन प्रीमियर लीग में 22 टी-20 मुकाबले खेले जाएंगे. इसमें पांच टीमें खेलेंगी. आईपीएल की मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु व दिल्ली कैपिटल्स के अलावा कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स और अडानी स्पोर्ट्सलाइन ने भी दो फ्रेंचाइजी खरीदी हैं.

