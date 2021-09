Pratapgarh: BJP MP पर हमले और पथराव मामले में लालगंज CO जगमोहन यादव निलंबित

प्रतापगढ़. यूपी के प्रतापगढ़ (Pratapgarh) के संगीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. ‘गरीब कल्याण मेला’ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई. हैरानी की बात ये है कि इस झड़प के दौरान दोनों नेता ही कार्यक्रम में मौजूद थे. इस मामले में शनिवार देर शाम भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता की तहरीर पर लालगंज कोतवाली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, रामपुरखास से कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा (मोना) समेत 27 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला, बलवा समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

बता दें कि सांगीपुर ब्लॉक सभागार में शनिवार को गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया था. इसमें जारी हुए प्रोटोकॉल के मुताबिक सांसद संगम लाल गुप्ता को बतौर मुख्य अतिथि दोपहर एक बजे वहां पहुंचना था लेकिन वह देर से पहुंचे. इस बीच कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी एवं उनकी बेटी रामपुरखास विधायक आराधना मिश्र (मोना) लगभग 2 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गईं. समर्थक नारेबाजी करते हुए उन्हें मंच तक ले गए. इसी के ठीक पांच मिनट बाद सांसद संगम लाल गुप्ता पहुंचे तो उनके समर्थक भी नारेबाजी करते हुए उन्हें मंच तक ले गए.

#WATCH | Pratapgarh: A clash broke out b/w supporters of Congress leader Pramod Tiwari & BJP MP Sangam Lal Gupta at ‘Garib Kalyan Mela’ in Sangipur where both leaders were present. MP & his supporters were allegedly chased & beaten by Tiwari’s supporters

(Note: Abusive language) pic.twitter.com/Ra9e1HrxqH

— ANI UP (@ANINewsUP) September 25, 2021