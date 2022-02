UP Election: प्रतापगढ़ में राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे SP प्रत्याशी गुलशन यादव की गाड़ी पर हमला

प्रतापगढ़. उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) के पांचवें चरण (Fifth Phase Polling) का मतदान रविवार को जारी है. इसी बीच खबर आ रही है कि प्रतापगढ़ (Pratapgarh) जिले पहाड़पुर बनोही गांव के मतदान केंद्र पर पर जा रहे सपा प्रत्याशी गुलशन यादव (SP Candidate Gulshan Yadav) की गाड़ी पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया. हमलावरों में गुलशन यादव के काफिले की तीन गाड़ियां तोड़ डालीं. आरोप है कि इस दौरान 3 राउंड फायरिंग भी की गई. आरोप लगाया जा रहा है कि गुलशन पर हमला राजा भैया की पार्टी जनता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है. इसमें पुष्पेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है. वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी. फिलहाल गुलशन यादव अपने घर पर सुरक्षित हैं. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सपा प्रत्याशी गुलशन यादव रविवार की सुबह करीब 11:00 बजे अपने समर्थकों के साथ कुंडा के पहाड़पुर बने हुई मतदान केंद्र पर जा रहे थे. मतदान केंद्र से कुछ दूर पहले ही आस-पास मौजूद रहे 50 से अधिक की संख्या में लोगों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया.

#UPElections2022 5th phase | Jansatta Dal Loktantrik’s Raghuraj Pratap Singh alias ‘Raja Bhaiya’, who is contesting from Kunda, casts his vote at a polling booth in Benti, says “Breaking your own record is a challenge in itself…will break my record.” pic.twitter.com/0sUt3KARPA

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 27, 2022