UP Election: प्रतापगढ़ में बाहुबली राजा भैया की बूथ पर 1 घंटे से रुकी वोटिंग, वोटर्स की लगी लंबी कतार

UP Elections: क्‍या गोंडा से जीत पाएंगे BJP के प्रतीक? लोगों ने कही ये बात

प्रतापगढ़. उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) के पांचवें चरण (Fifth Phase Polling) का मतदान रविवार को जारी है. इसी बीच खबर आ रही है कि प्रतापगढ़ जिले की एक बूथ पर वोटिंग करीब एक घंटे से रुकी हुई है. प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Raghuraj Pratap Singh as Raja Bhaiya) के बेती बूथ पर ईवीएम में खराब आने के कारण मतदात रुक गया है. उधर बूथ संख्या-153 बेती पर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई है. मौके पर जिला प्रशासन के अखिकारी ईवीएम को ठीक करने में जुटे हुए है.

बता दें कि प्रतापगढ़ में सात सीटों पर आज मतदान हो रहा है. 90 प्रत्याशी हैं और 24.50 लाख वोटर हैं. पांचवें चरण में जिले की सात सीट रामपुर खास, बाबागंज, कुंडा, विश्वनाथगंज, सदर, पट्टी, रानीगंज पर कुल 90 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है. सबसे अधिक विश्वनाथगंज में 19 प्रत्याशी हैं. जबकि रामपुर खास व रानीगंज में 14-14 प्रत्याशी, सदर में 13, कुंडा में 11 प्रत्याशी, पट्टी में 10 व बाबागंज में नौ प्रत्याशी हैं. सबसे अधिक मतदाता विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र में तीन लाख 98 हजार 555 हैं, जबकि सबसे कम बाबागंज में तीन लाख 19 हजार 206 हैं. आपको बता दें कि वर्ष 1993 से लगातार राजा भैया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कुंडा विधानसभा सीट से जीत दर्ज करते चले आ रहे हैं. अब 20 साल बाद सपा ने राजा भैया के सामने अपना गुलशन यादव को उतार दिया है.

राजा भैया का सियासी सफर

1997-1999- मंत्री, कार्यक्रम कार्यान्वयन.

1999-2000- मंत्री, खेल और युवा कल्याण.

2004-2007- मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति.

2012-2017- मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति.

बीजेपी और सपा सरकारों में मंत्री

किन सरकारों में रहे मंत्री राजा भैया

कल्याण सिंह.

राम प्रकाश गुप्ता.

राजनाथ सिंह.

मुलायम सिंह यादव.

अखिलेश यादव.

Tags: Election Commission of India, Pratapgarh latest news, Pratapgarh news, UP Assembly Election 2022, UP Election 2022, UP Election EVM, UP news, UP police