Kannauj IT Raid: पुष्पराज जैन का कानपुर के इस फ्लैट से क्या है कनेक्शन? जानें क्यों यहां लेकर पहुंचे आयकर अधिकारी

कानपुर. कन्नौज के मशहूर इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के एमएलसी पुष्पराज जैन (Pushpraj Jain) के खिलाफ आयकर विभाग (Income Tax Raid) का शिंकजा कसता दिख रहा है. जैन को लेकर आयकर विभाग की टीम कानपुर में तिलक नगर स्थित रतन प्रेसिडेंसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 503 में पहुंची है. इस फ्लैट के बाहर भारी पुलिस बल व पीएसी तैनात है. वहीं आयकर विभाग के अधिकारी घर के अंदर दस्तावेज़ों की छानबीन कर रहे हैं.

पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के घर और फैक्ट्री पर 31 जनवरी से ही आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है. सूत्रों की मानें तो आयकर विभाग के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं, जिसके चलते पुष्पराज जैन को कानपुर के इस फ्लैट में पहुंची है.

#WATCH | Income Tax Department takes SP MLC and perfume businessman Pushpraj Jain to the residence of his brother Atul Jain in Kanpur

The department is conducting searches at the businessman’s properties pic.twitter.com/QS9FlCkQdw

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 3, 2022