UP Chunav: बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह का प्रियंका गांधी पर तंज, कहा- कांग्रेस में नेतृत्व का गंभीर संकट

लखनऊ/ रायबरेली. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Elections-2022) में नेताओं के बीच सियासी शब्दबाण एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं और अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी (BJP) का दामन थामने वाली रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह (Aditi Singh) ने प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) पर तंज कसा किया है. रायबरेली से भाजपा का टिकट मिलने के बाद अदिति सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस के लिए जहर उगला. उन्होंने कहा, कांग्रेस में कोई वेटेज नहीं है और पार्टी में नेतृत्व का गंभीर संकट है. अदिति सिंह ने कहा, कांग्रेस के पास पांच साल तक राज्य में पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है, वे यहां चुनाव से पहले ही आते हैं.

अदिति सिंह ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव लड़ना चाहिए और अगर रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो चाहूंगी कि वह वहां से चुनाव लड़े. ताकि कांग्रेस को उसकी जमीन मालूम चल सके. उन्होंने कहा कि जो लोग कभी रायबरेली नहीं आते हैं और जिन्हें जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है. वो जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे. यूपी में लोग बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने का स्वागत करने को तैयार हैं.

There is no weightage in Congress &there is a severe leadership crisis in the party. Congress does not have time to look back at the state for 5 years, they only come here before elections. People in UP are ready to welcome BJP to power again: Aditi Singh, BJP Raebareli candidate pic.twitter.com/xe59Pjm1m9

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 22, 2022