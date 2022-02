UP Election: रायबरेली में अमित शाह बोले- योगीराज में कोई बाहुबली नहीं बचा, UP में सिर्फ बजरंगबली है

रायबरेली. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) को लेकर शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कांग्रेस को उनके ही गढ़ रायबरेली (Raebareli News) में जमकर घेरा. अमित शाह ने रायबरेली में ऊंचाहार से भाजापा के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो आज रायबरेली में आया हूं, गांधी परिवार का सीट होता था, है भी. मुझे बताओ भाजपा शासन आने से पहले कभी बिजली रानी आपके घर में 24 घंटे रही क्या. जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण उसने पूरे यूपी में माफियाओं, दबंगों राज था.

हर जिले में एक-एक माफिया मुख्यमंत्री बनकर बैठे थे. गरीबों की जमीन कब्जाते थे और इनको बचाने वाला कोई नहीं था. उन्होंने कहा कि मुझे बताओ की ऊंचाहार, रायबरेली में कोई माफिया बचा है क्या. पूरे यूपी में योगी जी ने एक भी बाहुबली नहीं रखा. यूपी में बाहुबली नहीं है तो बजरंगबली है. शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लम्बे समय तक शासन किया और कहा कि गरीबी हटाएंगे. इन लोगों ने गरीबी को हटाने के स्थान पर गरीबों को ही हटा दिया.

उत्तर प्रदेश में इतने वर्षों तक सपा-बसपा-कांग्रेस ने गरीबों के नाम पर वोट लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश में कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हुए जिन्होंने गरीबों का भला किया हो. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हर योजना का लाभ देने में किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया है. सभी को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिल रहा है.

There are no (bahubalis) anymore in Uttar Pradesh under Yogi Ji, there’s only Bajarangbali in the state: Union Home Minister Amit Shah at a rally in Raebareli#UttarPradeshElections pic.twitter.com/YjAGpikPL6

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 19, 2022