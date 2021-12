UP Weather: यूपी में 24 घंटे के भीतर थम जाएगी बारिश, अब शुरू होगा गलन और घने कोहरे का दौर

UP Chunav: योगी-मोदी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग, ट्विटर वार, जुमलों की बौछार

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (UP Weather News) के ज्यादातर जिलों में पिछले 24 घंटे से जारी बारिश (Rain in UP) का सिलसिला अगले 24 घंटे के भीतर थम जाएगा. 29 दिसंबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. उधर लखनऊ में भोर से ही बारिश हो रही है. हालांकि दिन ढलते-ढलते बारिश पूरे प्रदेश से विदा हो जाएगी. बारिश की विदाई के साथ ही ठंड और कोहरे का आगमन हो जाएगा. प्रदेश के सभी शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. यह जरूर है कि मौसम विभाग ने फिलहाल शीतलहर की संभावना नहीं जताई है.

आज इन जिलों में होगी बारिश

वैसे तो प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 29 दिसंबर को भी बदली छाई रह सकती है, लेकिन बारिश की ज्यादा संभावना अवध से लेकर पूर्वी यूपी के जिलों में ही जताई गई है. इसका असर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा.

कब से बढ़ेगी गलन?

बारिश के कारण वातावरण में नमी का स्तर बढ़ गया है. ऐसे में 30 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट के साथ ही कोहरे का संकट खड़ा हो जाएगा. तराई और पश्चिमी यूपी के जिलों में कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिलेगा. खास बात यह है कि दिन के तापमान में सभी शहरों में गिरावट शुरू हो गई है. मौसम खुलने के साथ ही इसमें और गिरावट की संभावना है. कई शहरों का दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी जा सकता है जो अभी तक 22-23 डिग्री तक रहता था.

किस शहर में कितनी हुई बारिश?

मंगलवार को प्रदेश के कुल 19 शहरों में बारिश दर्ज की गई. कई शहरों में तो मामूली रिमझिम बरसात ही हुई, लेकिन वाराणसी में सबसे ज्यादा 16 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. लखनऊ में भी हल्की बारिश दर्ज की गई.

किस शहर में कितनी पड़ रही है ठंड

मंगलवार को सभी शहरों में दिन के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. सबसे ठंडे शहर बांदा और हरदोई रहे, जहां दिन का अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आमतौर पर पिछले कई दिनों से दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा था, लेकिन अब 22 – 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है. यह जरूर है कि रात के न्यूनतम तापमान में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. हालांकि बांदा में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया.

मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान साफ होने के बाद दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. तो अब गलन वाली ठंड के लिए हो जाइए तैयार…

