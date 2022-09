आजम खान के गढ़ में गरजे CM योगी, बोले- पहले रामपुरी चाकू गलत हाथों में था, शोषण का बनता था जरिया

रामपुर. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक आजम खान और समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना दोनों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के जरिए शोषण करने वालों की आज दुर्गति हो रही है. रामपुरी चाकू पहले गलत हाथों में था, जिन्होंने इसको शोषण का जरिया बना लिया था. अब यही रामपुरी चाकू जब सकारात्मक हाथों में है, तो भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सामान्य नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों को सुरक्षा देने के किए इस्तेमाल किया और निवेश का ज़रिया बनाया.

यह बातें उन्होंने रविवार को रामपुर में फिजिकल ग्राउंड में एक जनसभा के दौरान कहीं. इस दौरान उन्होंने 72 करोड़ रुपये की लागत से 22 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. सीएम योगी लोकसभा उपचुनाव के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में रामपुर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं है. रामपुर का दोहन और शोषण किया. एक समय था जब विकास की परियोजनाएं गांव, गरीब, महिला, किसान, नौजवान और समाज की विभिन्न तबके को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाई जाती थीं, जो शोषण का जरिया बनती थी. अंततः आज ऐसा करने वालों की दुर्गति हो गई है.

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath inaugurates and lays foundation stones for 22 projects worth Rs 72 crores in Rampur district pic.twitter.com/LScftW8sRG

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 4, 2022