डिप्टी CM केशव मौर्य का सपा पर तंज, बोले- रामपुर और आजमगढ़ की जनता ने दिया मेरे अपमान का जवाब

रामपुर/आजमगढ़. रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और विधायक आजम खान (Azam Khan) को को तगड़ा झटका लगा है. यहां बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 42 हजार से अधिक मतों से पराजित किया. इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि अहंकार और गुंडागर्दी को रामपुर और आजमगढ़ की जनता जवाब दे रही है. तुष्टिकरण, गुंडागर्दी, जातिवाद से चुनाव नहीं जीत सकते हो. विधानसभा में अखिलेश यादव और आजम खान के द्वारा किए गए मेरे अपमान का पिछड़ा वर्ग के साथ सभी वर्ग जवाब दे रहे हैं. आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी लगातार जीत की ओर बढ़ रही है.

यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि लोग समाजवादी पार्टी से बीमार और थके हुए हैं. लोग अब और दंगे नहीं चाहते, वे शांति चाहते हैं. वे अब सिर्फ विकास चाहते हैं. बता दें कि 2014 के बाद रामपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर बीजेपी का कब्ज़ा हुआ है.

2019 में रामपुर की जनता ने सपा के आजम खान को इस सीट सांसद बनाकर भेजा था. लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद 23 जून को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ.

UP | We’ve won in Rampur. We’re also ahead of others in Azamgarh. I’d like to thank the voters who’re handing us this victory based on PM Modi’s numerous welfare schemes and the performance of the CM: Brajesh Pathak, Dy CM, UP, on Rampur & Azamgarh Lok Sabha bypoll results trends pic.twitter.com/7B5IUGuLgw

