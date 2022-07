आजम खान ने योगी सरकार से मांगी 'Z' श्रेणी सुरक्षा, बोले- मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा

रामपुर. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) ने यूपी सरकार से अपनी ‘Z’ श्रेणी की सुरक्षा को वापस करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि उनके और उनकी परिवार को धमकियां मिल रही हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाना चाहिए. बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को अभी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलती है. इससे पहले साल 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार आई थी तो उनकी सुरक्षा को घटाकर ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा कर दी गई थी.

आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे कई धमकिया मिली हैं. मेरे परिवार को भी कई धमकियां दी गई हैं. इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करता हूं कि मेरी जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस कर दी जाए. उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास वाई श्रेणी की सुरक्षा है जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है. दरअसल, 2017 में योगी सरकार ने वीआईपी की सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए थे, जिसके तहत आजम खान समेत डिंपल यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव की जेड श्रेणी की सुरक्षा को कम करके वाई श्रेणी कर दिया गया था.

I have many threats, my family has many threats. I appeal to Uttar Pradesh government to return my ‘Z’ category security. Right now I have ‘Y’ category security which is of no relevance: Samajwadi Party leader Azam Khan in Rampur pic.twitter.com/CCcQkAz1J0

