ललितपुर: रेलवे लाइन पार कर रही बुजुर्ग के लिए देवदूत बना RPF जवान, मौत के मुंह से खींचा- Video Viral

ललितपुर. उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) के एक जवान ने देवदूत बनकर बुजुर्ग महिला को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया.

इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला पटरी पार कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करती दिख रही है. तभी वहां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आरपीएफ कर्मी की नजर पीछे से आ रही तेज़ रफ्तार ट्रेन पर पड़ती है. वह पहले तो आवाज़ लगाकर महिला को रोकने की कोशिश करता है और फिर तुरंत ही प्लेटफॉर्म पर लेटकर उस महिला को अपनी तरफ खींच लेता है. इतने में पीछे से वह ट्रेन बेहद तेज़ रफ्तार में गुजर जाती है.

In a courageous move,

Head Constable Kamlesh Kumar Dubey risked own his life and saved an elderly woman from being run over by an approaching train at the Lalitpur Railway Station.#WATCH & #Learn

