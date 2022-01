UP Election 2022: यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, आज सपा में शामिल होंगे इमरान मसूद

सहारनपुर. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) से ठीक पहले कांग्रेस (Congress) को बड़ा झटका लगा है. सहारनपुर के पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद (Imran Masood) सोमवार को कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ज्वाइन करेंगे. इमरान मसूद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यूपी में यदि बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी के साथ ही आना होगा. सपा ही यूपी में भाजपा का मुकाबला कर सकती है.

अखिलेश से मुलाकात के बाद लग रहे थे कयास

इमरान मसूद यूपी में कांग्रेस के लिए बड़ा ​मुस्लिम चेहरा थे. वह पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटरों पर प्रभाव रखते हैं. हाल ही में उनकी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी.

Uttar Pradesh: AICC Secretary Imran Masood says he is going to join Samajwadi Party

“Current political circumstances indicate that there is a direct fight between BJP & Samajwadi Party in UP… I will hold a meeting with my supporters tomorrow & then seek time from Akhilesh Ji.” pic.twitter.com/dElKXfKZyI

