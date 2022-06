Saharanpur: कोरोना लॉकडाउन में घर लौटने वाले मजदूरों की साइकिलें नीलाम, DM बोले- पैसे करेंगे अकाउंट में ट्रांसफर

सहारनपुर. कोरोना महामारी के दौर में लॉकडाउन (Corona Lockdown) के कारण पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड से पलायन करने वाले यूपी और बिहार के मजदूरों ने घर वापसी के लिए साइकिलों का सहारा लिया था. अब उन 5400 साइकिलों को यूपी के सहारनपुर जिला प्रशासन ने 21 लाख 20 हजार में नीलाम कर दिया है. उस समय तपती धूंप और भूख-प्यास के बीच साइकिलों से इन मजदूरों ने मीलों का सफर तय किया था. तब सहारनपुर में हजारों प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया था. सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था की थी. घर लौटते समय करीब 25000 मजदूर अपनी साइकिल सहारनपुर में छोड़ गए थे.

सभी साइकिल पर एक नंबर डालकर मजदूरों को टोकन दिया गया था. उस दौरान मजदूरों की साइकिलों को राधा स्वामी सत्संग भवन के मैदान में खड़ा करवा दिया गया था. पिछले दो वर्षों से ये सभी साइकिल यहां खड़ी हुई थी, लेकिन अब जिला प्रशासन ने इनमें से 5400 साइकिल नीलामी कर दी. सभी 5400 साइकिल महज 21 लाख 20 हजार रुपये में बेच दी गई.

UP | While reacting to auctioning of bicycles of migrant labourers, who stayed here at Radha Swami Satsang Bhawan during #COVID19, Saharanpur DM said, “We contacted them but got no response. Will try to contact them again& to transfer auction money to their bank accounts.”(04.06) pic.twitter.com/2iheu0FXMJ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 4, 2022