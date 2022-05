देवबंद में जमीयत की बैठक में मौलाना महमूद मदनी बोले- ये मुल्क हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे

सहारनपुर. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर (Saharanpur) के देवबंद में उलेमा-ए-हिंद (Jamiat-Ulema-e-Hind) की बैठक में आखिरी दिन रविवार को ज्ञानवापी-मथुरा विवाद से लेकर कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव पास किए गए. इस दौरान मौलाना महमूद मदनी ने जलसे में मौजूद लोगों से सब्र करने के लिए कहा. उन्होंने आगे कहा कि ये मुल्क हमारा और हम इसे बचाएंगे. किसी को अगर हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो कहीं और चले जाओ. हम यहीं के हैं और यहीं रहेंगे. मदनी ने कहा कि हमको मौका मिला था पाकिस्तान जाने का. लेकिन हम नहीं गए. बात-बात पर पाकिस्तान भेजने वाले खुद पाकिस्तान चले जाएं. उन्होंने कहा कि हालात से परेशान होने की जरूरत नहीं है बल्कि हौसला और हिम्मत से काम लेने की जरूरत है.

मौलाना महमूद मदनीने देश में प्रेम सद्भावना और एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए सभी वर्गो और धर्मों के साथ मिलकर भाईचारे के साथ काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया. मदनी ने कॉमन सिविल कोड को मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह गैर संवैधानिक है. जमीयत ने साफतौर पर कहा कि कॉमन सिविल कोड किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा. इसे लागू करना संविधान का उल्लंघन होगा. इस्लामी कायदे-कानून में किसी तरह की दखलंदाजी मंजूर नहीं होगी.

Deoband, Uttar Pradesh | Jamiat Ulama-i-Hind holds meeting, says repeatedly raising past disputes over ancient places of worship not appropriate for peace and harmony in the country, amid Gyanvapi mosque and Mathura Krishnabhoomi case pic.twitter.com/HWtCjrOIpV

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 29, 2022