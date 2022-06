UP: संत कबीर की समाधि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टेका मत्था, बताया सांप्रदायिक एकता की दुर्लभ मिसाल

मगहर (संतकबीरनगर). राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने कहा कि समाज के कमजोर लोगों के प्रति संवेदना रखे बिना और असहायों की सेवा किए बगैर समरसता नहीं आ सकती. संत कबीर ने सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए कमजोरों के प्रति संवेदना और और असहायों की सेवा पर निरंतर जोर दिया. उनका समूचा जीवन सांप्रदायिक एकता का संदेश देता रहा. कोविंद ने आगे कहा कि आज एक ही परिसर में उनकी समाधि व मजार का होना सांप्रदायिक एकता की दुर्लभ मिसाल है.

राष्ट्रपति श्री कोविंद, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रविवार सुबह मगर के कबीर चौरा परिसर में स्थित संतकबीर की समाधि पर मत्था टेकने, पौधरोपण करने के बाद यहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर उन्होंने संतकबीर अकादमी एवं शोध संस्थान तथा इंटरप्रेटेशन सेंटर का लोकार्पण भी किया.

President Ram Nath Kovind paid tributes to Sant Kabir and inaugurated Sant Kabir Academy and Research Centre and Swadesh Darshan Yojana at Kabir Chaura Dham, Maghar, Uttar Pradesh.

