UP Chunav: सीतापुर जेल से आजम खान ने पूरी की नामांकन प्रक्रिया, आज रामपुर में होगा पर्चा दाखिला

सीतापुर. यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) को लेकर सीतापुर जेल में बंद रामपुर के सांसद व सपा नेता आजम खान (Azam Khan) ने बुधवार को अपने नामाकंन (Nomination) की प्रक्रिया पूरी कर ली. कोर्ट ने उन्हें जेल से चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है. जेलर आरएस यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आदेश के मुताबिक जेल में रिटर्निंग ऑफिसर आए और सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं. आजम खान के समर्थकों ने बताया कि गुरुवार को रामपुर में उनका पर्चा दाखिल होगा.

बता दें कि सपा सांसद मोहम्मद आजम खान 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ जिले के अलग-अलग थानों में करीब 100 मुकदमे दर्ज हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं. अधिकतर मामलों में कोर्ट द्वारा उनकी जमानत मंजूर की जा चुकी है. अजीमनगर थाने में दर्ज शत्रु संपत्ति को जौहर विश्वविद्यालय में मिलाने के मामले में जमानत लंबित है, जबकि लखनऊ के भी एक मामले में अब तक जमानत नहीं हो सकी है. सपा ने आजम खान को शहर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है.

As per the orders issued by Additional Chief Judicial Magistrate (ACJM) Rampur,…he (SP leader Azam Khan) was sent with a returning officer to Rampur to file his (nomination) paper: RS Yadav, Jailer, Sitapur#UPElections2022 pic.twitter.com/R93f3oieTu

