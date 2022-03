सोनभद्र में CM योगी बोले- सपा सरकार के गुंडे और बहन जी का हाथी खा जाता था गरीबों का राशन!

रंगेश सिंह

सोनभद्र. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) के आखिरी चरण के प्रचार का शनिवार को अंतिम दिन है. कुछ घंटों बाद ही चुनाव प्रचार का शोर प्रदेश से समाप्त हो जाएगा. इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं. आज सीएम योगी सोनभद्र में थे और जनसभा को सम्बोधित कर अपने पक्ष में वोट मांगने का काम किया. सीएम योगी ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि 2017 से पहले बिजली नहीं मिलती थी, अब बिजली जाती ही नहीं, मोदी के नेतृत्व में फ्री राशन समेत अन्य सुविधा मिली ही है. यह सब सपा बसपा में नही मिलता था, बल्कि आपका राशन सपा के गुर्गे एवं बहन जी का हाथी खा जाता था. योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है. युवाओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है. पहले सबको बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ता था. अब हम रोजगार उनके ही शहर में लाएंगे.

दुद्धी विधानसभा क्षेत्र में टाउन क्रिकेट क्लब के मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘हमने तय किया है कि सरकार बनाने के बाद हम राज्य निगम की बसों में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को सिंचाई और खेती के लिए मुफ्त पानी की आपूर्ति के साथ मुफ्त यात्रा प्रदान करेंगे.’

