UP Chunav: बसपा ने 323 सीटों पर तय किए प्रत्याशी, जानें कब घोषणा करेंगी मायावती

लखनऊ. बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती (BSP Chief Mayawati) ने यूपी चुनाव (UP Chunav 2022) के लिए उम्मीदवारों (BSP Candidates in UP) के चयन का काम तीन दिन में पूरा कर लेने का निर्देश दिया है. मायावती ने बसपा के विभिन्न प्रभारियों के साथ रविवार को हुई बैठक में मंडलवार उम्मीदवारों के चयन की जानकारी ली. रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में बताया गया कि यूपी विधानसभा की कुल 403 सीटों में से लगभग 323 पर उम्मीदवारों का चयन पूरा हो चुका है. वहीं बाकी बची 80 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन का काम भी बसपा सुप्रीमो के निर्देश के आधार पर पूरा कर लिया जाएगा.

15 जनवरी के बाद उम्मीदवारों की घोषणा करेगी बसपा

बसपा सुप्रीमो ने रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में मंडल मुख्य सेक्टर प्रभारी, जिला सेक्टर प्रभारी, जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षों के साथ अहम बैठक की. इस बैठक में उन्होंने एक-एक सीट पर उम्मीदवारों के नामों की जानकारी ली. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मायावती 15 जनवरी के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगी.

पदाधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

मायावती ने इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों पर बसपा उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है. इसके अलावा मुख्य सेक्टर प्रभारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है. उन्हें उम्मीदवारों का नामांकन पत्र तैयार कराने के साथ ही उसे भराने की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही उन्होंने यह ध्यान रखने का भी निर्देश दिया है कि किसी तरह कोई अपराधी तत्व बसपा का टिकट न पाए.

