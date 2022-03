UP Board Exams: यूपी में कल से शुरू होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा, नकल रोकने के लिए हुई खास व्यवस्था

इलाहाबाद. एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड (UP Exam Board) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है. यूपी बोर्ड की 2022 की परीक्षा में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट को मिलाकर 51 लाख 92 हजार 689 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं. इनमें हाईस्कूल (UP 10th Exam) में 27 लाख 81 हजार 654 और इंटरमीडिएट (UP Intermediate Exam) में 24 लाख 11 हजार 35 परीक्षार्थी देंगे.

यूपी बोर्ड की 100वीं परीक्षा

यूपी बोर्ड के इतिहास में सौंवी बार बोर्ड की परीक्षा आयोजित हो रही है. यूपी बोर्ड का एक्ट 1921 में बना था, जबकि पहली बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं वर्ष 1923 में आयोजित हुई थीं. वर्ष 1923 की पहली बोर्ड परीक्षा में हाईकोर्ट स्कूल में महज पांच हजार 655 और इंटरमीडिएट में 89 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि मौजूदा समय में परीक्षार्थियों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी हैं.

नकल रोकने के लिए खास इंतेजाम

यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 8373 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यूपी बोर्ड की परीक्षा में एक लाख 16 हजार शिक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों की ड्यूटी लगाई गई है. इस बार यूपी बोर्ड ने अपने स्तर से केंद्र व्यवस्थापकों, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों की आनलाइन ड्यूटी लगाई है. नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए सभी 75 जिलों में पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर वॉयस रिकार्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. परीक्षा केंद्रों को जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है और जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को राज्य स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है. इसके साथ ही जोनल, सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही नकलची परीक्षार्थीयों को पकड़ने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉयड का भी गठन किया गया है.

10वीं की परीक्षा हिन्दी तो 12वीं की सैन्य विज्ञान से होगी शुरू

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षाएं 12 कार्य दिवसों और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 15 कार्य दिवसों में सम्पन्न होंगी. 24 मार्च गुरुवार को पहली पाली में हाई स्कूल की हिंदी और प्रारंभिक हिंदी प्रश्न पत्र की परीक्षा, जबकि इंटरमीडिएट की सैन्य विज्ञान की परीक्षा होगी. वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी. सुबह की पाली की परीक्षा आठ बजे से जबकि दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न दो बजे से शुरू होगी.

हालांकि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं एक साथ चलेंगी और 12 अप्रैल को संपन्न होंगी. वहीं कोरोना काल के बाद पहली बार आयोजित हो रही बोर्ड परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में भी एक्जाम फोबिया देखने को मिल रहा है. हालांकि ज्यादातर परीक्षार्थियों का कहना है कि उन्हें तैयारी का पर्याप्त समय मिला था, इसलिए उन्होंने अच्छी तैयारी की है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का थोड़ा भय जरूर लग रहा है.

