UP Chunav Result 2022: मुस्लिम बेल्ट में भी बीजेपी ने किया बेहतरीन प्रदर्शन, जानें कहां किसे मिली जीत

UP Election Result: BJP को बड़ा झटका, डिप्‍टी CM केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) में भारतीय जनता पार्टी (BJP wins in UP) प्रचंड जीत के साथ दोबारा सरकार बनाने जा रही है. राज्य की 403 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगियों ने इस बार 273 सीटें अपने नाम की है. इसमें दिलचस्प बात यह है कि भगवा दल ने मुस्लिम बेल्ट के तौर पर शुमार पश्चिमी यूपी की 25 सीटों पर जीत हासिल की है. पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 65 में से 40 सीटें जीती थी. ऐसे में बीजेपी की सीटें यहां घटी जरूर हैं, लेकिन फिर यहां 25 सीटों पर जीत को बेहतरीन ही माना जा रहा है.

यूपी चुनाव के नतीजों के मुताबिक, मुस्लिम बहुल इन 65 सीटों में से सपा-आरएलडी गठबंधन ने 40 पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी के खाते में 25 सीटें आईं. इन नतीजों पर करीबी नजर डालने पर एक बात पता चलती है कि मुस्लिमों का एकमुश्त वोट सपा गठबंधन को मिला है, वहीं बीजेपी ने बसपा का दलित वोटबैंक में सेंध लगा दी. माना जा रहा है कि बसपा के ही वोट से बीजेपी ने मुस्लिम बेल्ट बचाई.

30 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर किसकी हुई जीत

1. बेहट- सपा गठबंधन से उमर अली खान

2. कैराना- सपा से नाहिद हसन

3. सहारनपुर ग्रामीण- सपा से आशु मलिक

4. नजिबाबाद- सपा से तसलीम अहमद

5. धामपुर- बीजेपी से अशोक कुमार राणा

6.थाना भवन- आरएलडी से अशरफ अली

7. कांठ- सपा से कमाल अख्तर

8. ठाकुरद्वारा- सपा से नवाब जान

9. मुरादाबाद शहर- सपा से युसुफ अंसारी

10. मुरादाबाद ग्रामीण- सपा से नासिर कुरैशी

11. कुंदरकी- सपा से जियाउर्रहमान

12. बिलारी- बीजेपी से परमेश्वर लाल

13. स्वार- सपा से अब्दुल्ला आजम

14. संभल- सपा से इकबाल महमूद

15. चमरौआ- सपा से नसीर खान

16. रामपुर- सपा से आजम खान

17. अमरोहा- सपा से महबूब अली

18. किठौर- सपा से शाहिद मंजूर

19. सिवालखास- आरएलडी से गुलाम मोहम्मद

20. मेरठ- सपा से रफीक अंसारी

21. मेरठ दक्षिण- बीजेपी से सोमेंद्र तोमर

22. बागपत- बीजेपी से योगेश धामा

23. बुलंदशहर- बीजेपी से प्रदीप कुमार चौधरी

24. धौलाना- बीजेपी से धर्मेश सिंह तोमर

25. स्याना- बीजेपी से देवेंद्र सिंह लोढ़ी

26. कोल- बीजेपी से अनिल पाराशर

27. अलीगढ़- बीजेपी से मुक्ता राजा

28. फिरोजाबाद- बीजेपी से मनीष

29. बहेड़ी- सपा से अताउर्रहमान

30. मीरगंज- बीजेपी से डीसी वर्मा

31. शाहजहांपुर- बीजेपी से सुरेश कुमार खन्ना

32. भोजिपुरा- सपा से शजील इस्लाम अंसारी

33. शाहाबाद- बीजेपी से रजनी तिवारी

34. बिसवां- बीजेपी से निर्मल वर्मा

35. भोजपुर- बीजेपी से नागेंद्र सिंह राठौर

36. तिलाई- बीजेपी से मयंकेश्वर शरण सिंह

37. देवबंद- बीजेपी से बृजेश

38. सिसामऊ- सपा से इरफान सोलंकी

उधर ऑल इंडिया मसलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनमें एक भी उम्मीदवार को जीत नसीब नहीं हो पाई. एआईएमआईएम को कुल मिलाकर 0.49% वोट मिले, जबकि उससे ज्यादा 0.69% वोटरों ने नोटा का बदन दबाया.

