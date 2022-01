यूपी चुनाव: BJP ने टिकट बंटवारे के लिए बनाया खास प्लान, सुनील बंसल ने हर सीट पर रचा व्यूह

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) में टिकट बंटवारे को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP Plan in UP) ने खास रणनीति बनाई है. बीजेपी ने टिकट वितरण (UP Assembly Ticket Distribution) में किसी भी तरह की गुटबाज़ी को रोकने के लिए बड़ा दांव चला है. पार्टी नेतृत्व ने यूपी में दूसरे प्रदेश के दिग्गज़ पदाधिकारियों की एक बड़ी टीम उतार दी है. प्रदेश से लेकर क्षेत्रीय स्तर और विधानसभाओं तक दूसरे राज्य के पदाधिकारियों को तैनात कर दिया गया है. इसके पीछे मंशा यह है कि विधानसभा के जिताऊ प्रत्याशियों के नामों का सही फीडबैक मिल सके.

दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों की तैनाती की एक वजह यह भी है कि टिकट वितरण में गुटबाजी से फैसले ना हों, सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार का सही फीडबैक शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सके. वहीं संगठन के अभियानों को धार मिले, जिससे बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया जा सके. इसके लिए पार्टी ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर 806 प्रवासी पदाधिकारी तैनात कर दिए हैं.

बीजेपी संगठन ने यूपी की हर विधासभा सीट की घेराबंदी शूरू कर दी है. इन सीटों पर स्थानीय संगठन के पदाधिकारी पहले से तैनात हैं. अब गुजरात, एमपी, झारखंड, बिहार समेत दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों को तैनात किया गया है. यही नहीं बीजेपी की रणनीति है कि यूपी की हर विधानसभा सीट पर प्रवासी पदाधिकारी तैनात किए जाए. यूपी में 806 ऐसे पदाधिकारी तैनात हो चुके हैं, जो दूसरे राज्यों से हैं. वहीं हर सीट पर एक महिला प्रवासी की भी तैनाती की जा रही है.

सुनील बंसल ने की हर सीट पर व्यूह रचना

बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल यूपी चुनावों के मुख्य रणनीतिकार हैं. सुनील बंसल की व्यूह रचना से बीजेपी पिछले चुनाव लगातार जीतती आ रही है. बंसल ने यूपी में चुनावी प्रबंधन का जिम्मा जेपीएस राठौर को दिया है. जेपीएस राठौर ने पूरे प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर प्रभारी, जिला प्रभारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष की तैनाती है. इसके अलावा क्षेत्रीय प्रभारी भी लगाए हैं. यही नहीं प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ ही अब दूसरे राज्य के पदाधिकारी की हर क्षेत्र में अलग से तैनाती की गई है. विधान सभा के टिकट वितरण में प्रवासी कार्यकर्ताओं का फीडबैक ही सबसे अहम माना जाएगा.

प्रवासी कार्यकर्ताओं की बंसल ने ली बैठक

यूपी संगठन के महामंत्री सुनील बंसल ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रवासी कार्यकर्ताओं की बैठक ली. इसमें गुजरात संगठन के महामंत्री रत्नाकर मौजूद रहे. इस बैठक में विधनसभा चुनावों के अभियानों को धार देने और संपर्क अभियानों को मजबूत करने पर चर्चा हुई.

गुजरात के संगठन महामंत्री रत्नाकर, झारखंड के संगठन महामंत्री धर्मपाल समेत कई दिग्गज यूपी में लगाए गए है. गुजरात के संगठन महामंत्री रत्नाकर यूपी के रहने वाले हैं और यहां पार्टी के अभियानों में लगातार सक्रिय रहे हैं. इनके यूपी में कार्य करने के अनुभव को देखते हुए यूपी चुनावों में लगाया गया है. वहीं झारखंड के संगठन महामंत्री धर्मपाल यूपी में विद्यार्थी परिषद का प्रभार देख चुके हैं. यूपी के बूथ स्तर तक धर्मपाल की पकड़ है. इसी तरह एमपी के संगठन महामंत्री हितानंद अवध क्षेत्र में लगाए गए हैं.

अवध की 11 सीटों पर गुजरात के 165 पदाधिकारी तैनात

अवध क्षेत्र की 11 विधानसभा सीटों पर गुजरात के 165 पदाधिकारी तैनात कर दिए गए हैं. इनमें से कोई पूर्व विधायक तो कोई सूरत के मेयर रहे हैं. यानी कि दो-दो वरिष्ठ पदाधिकारी हर विधानसभा सीट पर तैनात किए गए हैं. वहीं एमपी के सह संगठन मंत्री हितानंद को अवध क्षेत्र में लगाया गया है. इसके अलावा यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रवासी महिला कार्यकर्ताओं की तैनाती की जा रही है.

