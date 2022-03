समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सर्व सम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया. सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बैठक के बाद प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी.

Uttar Pradesh | Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav elected as the Leader of the SP Legislative Party and Leader of Opposition.

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 26, 2022