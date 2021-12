यूपी में सरकारी राशन की दुकानों पर क्यों लगी है लोगों की भीड़?

UP Chunav: महिला वोटर्स को रिझाने में जुटी कांग्रेस, घोषणापत्र पर खेला दांव

बरेली. उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है. विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) से पहले योगी सरकार (Yogi Adityanath Government) ने मुफ्त राशन (Free Ration in UP) के साथ तेल, नमक और दाल भी फ्री देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से राशन की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है.

बरेली (Bareilly News) में सरकारी राशन की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ है. राशन के लिए लोग यहां अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. गेंहू और चावल के अलावा अब 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो साबुत चने के अलावा 1 किलो नमक मुफ्त दिया जा रहा है. योगी सरकार की इस योजना से मंहगाई से लोगों को थोड़ी राहत जरूरी मिली है.

खास बात यह है कि महीने में दो बार मिलने वाले राशन में एक बार फ्री और एक बार के लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब दोनों बार ही फ्री मिलेगा. यह योजना मार्च 2022 तक चलेगी और इसका लाभ 15 करोड़ लोगों को मिलेगा.

नमक, दाल और रिफाइंड तेल की पैकिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो है. इसके साथ ही पैकेट पर मुफ्त वितरण भी लिखा गया है. इसके पीछे प्रशासन की दलील है कि पैकेट्स को मार्केट में ना बेचा जा सके और सही लाभार्थी तक फायदा मिले, इसीलिए यह कदम उठाया गया है.

