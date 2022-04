UP News Live Update: गोरखनाथ मंदिर में तैनात जवानों पर हमला एक गंभीर साजिश का हिस्सा- गृह विभाग

एसटीएफ़ के एडीजी अमिताभ यश से एटीएस का अतिरिक्त प्रभार हटाकर नवीन अरोरा को दिया गया.

Uttar Pradesh | IPS Naveen Arora has been appointed as Additional Director General (ADG) of the Anti-Terrorism Squad (ATS). pic.twitter.com/5TRCWAW13E

