UP Weather Alert: यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में रिमझिम बारिश, ओले गिरने का भी अलर्ट

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के कई जिलों (UP Weather Alert) में मौसम का मिजाज बदल गया है. इस बदलाव का असर बुंदेलखंड के जिलों पर ज्यादा दिखना शुरू हो गया है. यहां कानपुर, जालौन, बांदा के अलावा बुंदेलखंड के कई जिलों में भोर से ही रिमझिम बारिश (Rain in UP) हो रही है. पूर्वी यूपी के कुछ जिलों को छोड़ दें तो बाकी प्रदेश के सभी हिस्से में बादलों का जमावड़ा है. मौसम विभाग (IMD) ने ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया है.

बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के जिलों में घनी बदली छाई हुई है. वहीं ललितपुर में भोर से ही रिमझिम बारिश का सिलसिला चल रहा है. राजधानी लखनऊ में सुबह-सुबह हल्की धूप तो निकली, लेकिन चंद मिनटों के लिए ही. उसके बाद बादलों ने आसमान में अपना डेरा डाल लिया.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी आज मंगलवार को बारिश की संभावना है. इसका असर शाम ढलते-ढलते रुहेलखंड और अवध के जिलों पर भी देखने को मिल सकता है. इस दौरान बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जाहिर की गई है. अगले 24 घंटे के दौरान लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और ओले गिर सकते हैं.

बादलों के जमावड़े से तापमान में थोड़ा उछाल आया है. दिन और रात, दोनों के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ज्यादातर जिलों में सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. वहीं रात का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 29 दिसंबर के बाद मौसम में सुधार आएगा. हालांकि बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ने से घना कोहरा भी शुरू हो जाएगा. तराई और पश्चिमी यूपी के जिलों में कोहरे का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा.

जाहिर है नए साल की शुरुआत घने कोहरे से ही होगी. सात जनवरी के आसपास फिर से मौसम में बदलाव आएगा और हल्की बारिश हो सकती है. यानी 5-6 दिनों के अंतराल पर बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है.

