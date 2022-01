COVID-19 Third Wave: IIT कानपुर के प्रोफेसर का दावा हुआ सही तो यूपी के लिए होगी बड़ी राहत वाली खबर

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत की R Value में कमी, जानें क्या है इसका मतलब

कानपुर. कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर (Coronavirus Third Wave) को लेकर आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) के प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने अपने गणतीय मॉडल के हिसाब से एक नया दावा किया है. प्रोफेसर अग्रवाल का यह दावा अगर सही साबित होता है तो उत्तर प्रदेश (corona cases in UP) के लिए बड़ी राहत की खबर होगी. दरअसल आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने दावा किया है कि यूपी में कोरोना की तीसरी लहर कल यानी 19 जनवरी को ही अपने पीक पर होगी. उन्होंने कहा है कि इसके बाद सूबे में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से घटने लगेगी और मार्च तक यह तीसरी खत्म हो सकती है.

प्रो. अग्रवाल अपने गणितीय मॉडल के आधार पर कोरोना संक्रमण को लेकर पहले भी कई आंकलन पेश कर चुके हैं, जो अक्सर सही साबित हुई हैं. उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की तीसरी लहर 19 जनवरी को चरम पर होगी. इस दिन 40 से 50 हजार तक संक्रमण के मामले सामने आ सकते हैं. उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर यूपी के कुछ जिलों में चरम पर पहुंच चुकी है.

आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) के प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल का ट्वीट

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘हाल ही में कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर के चरम पर होने का ग्राफ कुछ पहले हुआ है. यूपी के साथ ही इसी माह कई और राज्यों में भी संक्रमण की तीसरी लहर चरम पर होगी. वहीं संपूर्ण भारत में यह पीक वैल्यू 23 जनवरी को होने की संभावना है.’

आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने इसके साथ ही कहा कि कोरोना संक्रमण हल्का होने की वजह से इसमें से एक फीसद मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी. इसके बाद संक्रमण के मामले लगातार कम होंगे और फरवरी में कुछ हजार केस ही सामने आएंगे.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 15,553 नए केस सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई. इस दौरान 12,402 लोग ठीक हुए हैं. इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस एक लाख छह हजार 616 पर पहुंच गए हैं.

