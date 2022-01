यूपी में कब से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? सरकार ने जारी किया नया फरमान

लखनऊ. उत्‍तर प्रदेश में कोरोना वायरस (COVID-19 in UP) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल-कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्‍थानों (School- College Closed) को अब 30 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है. यूपी प्रशासन की ओर से जारी ताजा आदेश के मुताबिक, इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज़ की ही इजाजत होगी.

इससे पहले यूपी सरकार ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट (COVID-19 Omicron Variant) को लेकर चिंता के बीच पहले सारे स्‍कूल-कॉलेजों को 16 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए थे. हालांकि इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो प्रशासन ने 23 जनवरी तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया और अब यह मियाद बढ़ाकर 30 जनवरी कर दी गई.

#COVID19 | All educational institutions to remain closed in the state till January 30, 2022; online classes to continue: Uttar Pradesh Govt pic.twitter.com/9UQqUG7Gst

