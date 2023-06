BHU के पीजी कोर्स में लेना है एडमिशन तो आज ही कराएं रजिस्ट्रेशन, यहां जानें पूरा प्रोसेस

अभिषेक जायसवाल/वाराणसी. सर्व विद्या की राजधानी कहे जाने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में एडमिशन की चाह रखने वालों के लिए यह खबर काम की है. विश्वविद्यालय के नए सत्र 2023-24 के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रकिया शुरू कर दी है. नेशनल टेस्ट एजेंसी( NTA) द्वारा आयोजित सीयूईटी 2023 परीक्षा में शामिल हुए जो परीक्षार्थी एडमिशन के लिए पात्र हैं, वह विश्वविद्यालय के पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकतें है.

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जनसंर्पक अधिकारी डॉ राजेश सिंह ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए 27 जून से 16 जुलाई की रात 11.59 मिनट तक पात्र अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट www.bhuonline.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए उनको विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित शुल्क भी देना होगा.

ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जनसंर्पक अधिकारी डॉ राजेश सिंह के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले अभ्यर्थियों को bhuonline.in पर जाना होगा.उसके बाद वहां पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम पर जाकर क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद उन्हें दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा.बिना रजिस्ट्रेशन फीस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अधूरा माना जायेगा.

यहां मिलेगी मदद

राजेश सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले वेब पोर्टल पर उपलब्ध बीएचयू पीजी सूचना बुलेटिन 2023 को जरूर ध्यान से पढ़ लें. उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन की प्रकिया शुरू करें. आवेदकों के लिए ‘How to Register for Admission in BHU’ शीर्षक से एक हेल्प फाइल भी ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है.

