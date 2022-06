CM योगी आदित्यनाथ के हेलिकॉप्टर से टकराया पक्षी, वाराणसी में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

वाराणसी. उत्तर प्रदेश के मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के हेलिकॉप्टर से पक्षी के टकराने की घटना रविवार को सामने आई है. इसके बाद वाराणसी के पुलिस लाइन में सीएम योगी के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैडिंग की गई है. पुलिस लाइन से उनके हेलिकॉप्टर ने सुलतानपुर के लिए उड़ान भरी थी लेकिन पक्षी से टकराने के बाद पुलिस लाइन में ही उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई. हेलिकॉप्टर की तकनीकी जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि लखनऊ से स्टेट प्लेन वाराणसी के लिए रवाना हो चुका है. अब स्टेट प्लेन से सीएम योगी जाएंगे. सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की सही सलामत लैंडिंग होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली. मुख्यमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं.

इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सीएम योगी कार से सर्किट हाउस पहुंच गए हैं. घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया.

#BREAKING | UP CM Yogi Adityanath's chopper had to make an emergency landing. This was after a bird hit the chopper.

