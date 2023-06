वाराणसी. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दलित बूथ अध्यक्ष सुजाता के आवास पर नाश्ते का आनंद लिया. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जी-20 देशों के विकास मंत्रियों की 11 से 13 जून के बीच होने वाली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री शनिवार को यहां पहुंचे हैं.

वहीं, सुजाता ने केंद्रीय मंत्री के अपने घर आने पर अपार प्रसन्नता व्यक्त की. एएनआई से बात करते हुए दलित बूथ अध्यक्ष ने कहा, ‘हम कल से उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं. मेरा पूरा परिवार घर की सफाई में लगा हुआ है. मुझे खुशी है कि उनके जैसा शक्तिशाली कोई हमारे घर आ रहा है.’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम वाराणसी के ताज होटल में जी20 सदस्य देशों के विकास मंत्रियों और प्रतिनिधियों के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे. जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि बैठक के शुरुआती सत्र को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संबोधित करेंगे. बैठक में कुल 200 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है.

