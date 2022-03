UP Chunav: वाराणसी में विरोध पर ममता बनर्जी ने भरी हुंकार, कहा- मेरी कार को लाठियों से मारा, मगर...

वाराणसी: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में चरण-दर-चरण सियासी सरगर्मी तेज होने लगी है. यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav) में आखिरी चरण की वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने वाराणसी पहुंचीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने भगवान काशी विश्वनाथ की धरती से हुंकार भरी. ममता बनर्जी ने बुधवार को वाराणसी में काले झंडे दिखाए जाने और विरोध किए जाने पर कहा कि वह न तो डरेंगी और न ही झुकेंगी.

वाराणसी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मौजूदगी में मंच से ममता बनर्जी ने कहा कि कल जब मैं एयरपोर्ट से घाट जा रही थी तो मैंने देखा कि कुछ भाजपा कार्यकर्ता, जिनके दिमाग में गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं है, मेरे वाहन को रोक रहे हैं. उन्होंने मेरी कार को लाठियों से मारा और मुझे वापस जाने के लिए कहा. तब मुझे एहसास हुआ कि वे पागल हैं. उनका (भाजपा) नुकसान निकट है.

