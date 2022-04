काशी में नेपाली PM शेर बहादुर देउबा का स्वागत देख बोलीं पत्नी आरजू- धन्यवाद पीएम मोदी और सीएम योगी!

वाराणसी. नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा (Nepal PM Sher Bahadur Deuba) अपने एक दिन के प्रवास पर रविवार की सुबह वाराणसी पहुंचे. सुबह दस बजे लाल बहादुर शास्‍त्री अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट वाराणसी पर नेपाल के पीएम का मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने भी स्‍वागत किया. इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्‍नी आरजू देउबा और नेपाल के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही. बाबा के दरबार और नेपाली मंदिर में दर्शन पूजन के बाद नेपाली पीएम ने सीएम योगी के साथ शिष्‍टाचार मुलाकात कर आपसी संबंधों को विस्‍तार देने पर मंथन किया. नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पत्नी आरजू राणा देउबा ने कहा कि जिस तरह से हमारा गर्मजोशी के साथ यहां स्वागत किया गया, उससे मेरे पति बहुत प्रभावित हुए. इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहते हैं.

इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पत्नी आरजू राणा देउबा ने कहा कि सांस्कृतिक रूप से, भारत और नेपाल एक हैं. नेपाल में, काशी को एक ऐसी जगह के रूप में देखा जाता है, जहां अगर आप अपनी अंतिम सांस लेते हैं, तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे. मेरे पति गर्मजोशी से भरे स्वागत से बहुत प्रभावित हुए, हम भी बहुत प्रभावित हुए हैं. भारत और नेपाल के बीच यह घनिष्ठ संबंध शाश्वत रहा है और हमेशा के लिए जारी रहेगा.

#WATCH | My husband was very impressed with the warm welcome… I’d like to thank PM & CM for organizing such a great event. This close relationship b/w India & Nepal has been eternal & will continue forever: Arzu Rana Deuba, wife of Nepal PM Sher Bahadur Deuba, in Varanasi, UP pic.twitter.com/3nh8MCIp8P

— ANI (@ANI) April 3, 2022