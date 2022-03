UP Election : काशी में पीएम मोदी का रोड शो खत्म, बाबा विश्वनाथ मंदिर में की पूजा तो डमरू भी बजाया, देखें Video

वाराणसी. यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के अंतिम और सातवें चरण के लिए भाजपा और सपा समेत सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है. वहीं, आज का दिन काशी के लिए बेहद खास रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र में न सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी बल्कि अखिलेश यादव भी रोड शो करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद कर रहे हैं.

दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ग्रैंड फिनाले वाराणसी में हो रहा है. आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने बाबा विश्‍वनाथ के दर्शन करने के साथ काशी में प्रचार किया. वहीं, पीएम मोदी ने शाम को अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो करके दम दिखाया, जिसमें जनसैलाब उमड़ा. पीएम का यह रोड शो मालदहिया चौक से शुरू होकर कबीरचौरा, लोहटिया, मैदागिन, नीचीबाग चौक, बाबा विश्वनाथ धाम, सोनारपुरा और अस्‍सी घाट होते हुए बीएचयू गेट पर पर खत्‍म हुआ. पीएम का रोड शो करीब 3.1 किलोमीटर लंबा था.

#WATCH | PM Modi tries his hand at ‘damru’ at Kashi Vishwanath Temple in Varanasi, post his roadshow ahead of the last phase of #UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/N7HaEtlETx

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 4, 2022