वाराणसी पहुंचे नेपाल के PM शेर बहादुर देउबा, CM योगी की मौजूदगी में लगे हर-हर महादेव के नारे

वाराणसी. नेपाल (Nepal) के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा (PM Sher bahadur deuba) अपने एक दिन के प्रवास पर रविवार की सुबह वाराणसी (Varanasi) पहुंचे. बाबतपुर एयरपोर्ट पर नेपाल के पीएम का मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Aditynath) ने स्‍वागत किया. इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्‍नी अर्जू देउबा और नेपाल के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही. वाराणसी में जगह-जगह पर उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगाए गए हैं. बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद नेपाल के पीएम और उनकी पत्नी श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे. दरबार गर्भगृह में वैदिक रीति-रिवाजों के साथ नेपाल के पीएम ने बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया. इस दौरान हर-हर महादेव के नारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा.

इस दौरान वैदिक ब्राह्मणों के आचार्यत्व में पारंपरिक पूजन के साथ ही काशी विश्वनाथ धाम का जायजा लिया. धाम की अद्भुत छटा देख नेपाल के पीएम और उनके साथ आया दल अभिभूत नजर आय़ा. इसके बाद वह ललिता घाट स्थित साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर (नेपाली मंदिर) पहुंचे और परंपरागत तरीके दर्शन-पूजन से किया.

Nepal PM Sher Bahadur Deuba accompanied by his wife Arzu Deuba offers prayers at Varanasi’s Kashi Vishwanath temple pic.twitter.com/j0xhFDkREN

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 3, 2022