Kashi Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन सर्वे का काम पूरा, जानिए क्या-क्या मिला?

वाराणसी. उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi) जिले में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) परिसर में रविवार को दूसरे दिन सर्वे का काम पूरा हो गया है. सर्वे के दूसरे दिन भी तय समय पर जांच टीम सुबह करीब साढ़े सात बजे विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर चार पर पहुंची. यहां एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट गोपनीय है, इसे साझा नहीं किया जा सकता. आज सर्वे का काम पूरा हो जाएगा या नहीं. इस सवाल पर विशाल सिंह ने कहा कि देखते हैं, काम कितना हो पाता है. कोर्ट ने 17 तारीख से पहले सर्वे की कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया है. फिलहाल सर्वे करने वाली टीम अंदर मौजूद है.

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार तहखाने के एक हिस्से की वीडियोग्राफी शनिवार को नहीं हो पाई थी उसे रविवार को खोला गया तो उसमें मलबा होने की जानकारी सामने आई है. वहीं गुम्बद के वीडियोग्राफी के लिए कैमरे को विशेष तौर पर सावधानी से प्रयोग किया गया. मस्जिद के पश्चिमी छोर, मस्जिद गुम्बद , मस्जिद का ऊपरी हिस्सों की वीडियोग्राफी की गई है.

Varanasi, UP | The court-appointed committee will conduct a survey of the Gyanvapi mosque on the second day today

The survey will be conducted between 8am-12 noon: Advocate Vishal Singh, the Court-appointed special assistant commissioner pic.twitter.com/sYgB2G1i5Y

