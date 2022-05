Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान टीम के एक सदस्य को हटाया गया, जानें क्या लगा आरोप!

वाराणसी. बाबा शिव की नगरी वाराणसी (Varanasi) में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर वीडियोग्राफी सर्वेक्षण सोमवार को लगातार तीसरे दिन जारी है. इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्ञानवापी सर्वे टीम (Gyanvapi Masjid Survey Team) से एक सदस्य को हटा दिया गया है. इन पर सर्वे की जानकारी लीक करने का आरोप है. ज्ञानवापी सर्वे में शामिल वरिष्ट पत्रकार डॉ रामप्रसाद सिंह को सर्वे में शामिल होने से रोका गया. सर्वे की जानकारी लीक करने के आरोपों में ये कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि सर्वे की जानकारी को बाहर बताए जाने के संदर्भ में उन्हें अंदर जाने से रोका गया है.

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का अदालत द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण आज लगातार तीसरे दिन कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ. मस्जिद कमेटी की आपत्तियों के बीच पिछले हफ्ते सर्वेक्षण को रोक दिया गया था. वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन अस्वस्थ होने के कारण पहले ही निकल गए.

बाकी टीम अभी सर्वे कर रही है. सूत्रों के मुताबिक आज तहखाने के अंदर एक हिस्से में जमा मलबे व पानी को निकाल कर वीडियोग्राफी कराई गई. वहीं ज्ञानवापी के गुंबद की आज फिर वीडियोग्राफी हुई. इसकी बनावट की हाई लैंस कैमरे से फोटोग्राफी भी की गई.

We spoke with all stakeholders and reached a consensus that it’s important to follow court’s order. We also cleared people’s misconceptions, worked on confidence building. The 3-day survey has ended. We thank the people of Kashi for their cooperation: Satish Ganesh, Varanasi CP pic.twitter.com/CfY0ReumS8

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 16, 2022