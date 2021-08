वाराणसी के शिक्षा विभाग की अनोखी पहल, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा हैप्पीनेस का पाठ

वाराणसी. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कोरोना (COVID-19) का असर कम होने के साथ ही एक बार फिर से पर्यटन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है. सावन (Savan 2021) महीने में काफी सैलानी वाराणी आते हैं. यहां गंगा आरती (Ganga Arti) पर्यटकों में काफी फेमस है और उन्हें आकर्षित भी करती है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गंगा आरती पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी. इसके बाद बाढ़ ने गंगा आरती से लोगों को दूर कर दिया था. अब लंबे समय बाद शनिवार से एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में गंगा आरती लौटी.

तकरीबन पांच महीन बाद मां गंगा की महाआरती फिर से पहले जैसे शुरू की गई. गंगा आरती अपने भव्य स्वरूप में फिर से लौटी. शनिवार शाम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट में एक बार फिर रौनत लौट आई. घाटों में कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक साफ सफाई की गई. पांच महीने बाद श्रद्धालुओं की मौजूदगी में गंगा आरती हुई. कोरोनाकाल के दौरान सांकेतिक तौर पर आरती की जा रही थी. अब शनिवार से परंपरागत तरीके से गंगा आरती की गई.

