UP Chunav: सपा के समर्थन में वाराणसी पहुंचीं ममता, हुआ विरोध तो दीदी का दिखा यह खास अंदाज

वाराणसी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए बुधवार की शाम वाराणसी पहुंच गईं. वाराणासी पहुंचते ही ममता बैनर्जी का दशाश्वमेध घाट पर विरोध हुआ तो उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला. गंगा आरती देखने निकलीं ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाए गए तो उन्होंने कार को रोक दिया और प्रदर्शनकारियों के सामने खड़ी हो गईं. यह देख सुरक्षाकर्मियों को पसीना आ गया. ममता हाथ बांधे खड़ी हो गईं और इस बीच सुरक्षाकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से हालातों पर काबू पाया.

बताया गया कि ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के समर्थन में प्रचार करने वाराणसी पहुंचीं. यहां पर ममता के पहुंते ही उनके विरोधियों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए. हिन्दू युवा वाहिनी के लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए. यह देश ममता बनर्जी कार से बाहर आ गईं और हाथ बांधकर उनके सामने खड़ी होकर देखने लगीं. नारेबाजी से ममता बनर्जी गुस्से में दिखाई दीं. पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पूरे हालात को बड़ी मुश्किल से संभाला.

बताया गया है कि दोपहर में वाराणसी पहुंचने के बाद ममता एयरपोर्ट से सीधे गंगा आरती देखने के लिए निकलीं थी. वह चेतगंज होते हुए दशाश्वमेध घाट जा रही थीं. इसी दौरान हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाना शुरू कर दिया. इसके बाद वह जब दशाश्वमेध घाट पहुंचीं तो वहां भी विरोध किया गया.

#WATCH | A group of people showed black flags to West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Varanasi. She was in the city to campaign for Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav #UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/1Wl6rrBNgC

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 2, 2022